Traditionnelle Harengade

Avenue Paul Doumer Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 12:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Harengade , organisée par le Pompons rouges de Cayeux sur mer

Harengs grillés ou marinés, avec l’automne, la saison du hareng est revenue et avec elle, c’est le retour des harengades sur la côte picarde !

Repas dansant animé par Tony Lad.

Harengade , organisée par le Pompons rouges de Cayeux sur mer

Harengs grillés ou marinés, avec l’automne, la saison du hareng est revenue et avec elle, c’est le retour des harengades sur la côte picarde !

Repas dansant animé par Tony Lad. .

Avenue Paul Doumer Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 74 55 04 44 jean-pierreboyard@orange.fr

English :

Harengade , organized by the Pompons rouges de Cayeux sur mer

Grilled or marinated herring, autumn brings the return of the herring season, and with it the return of herring roasts on the Picardy coast!

Dinner and dance with Tony Lad.

German :

Heringade , organisiert von den Pompons rouges de Cayeux sur mer

Gegrillte oder eingelegte Heringe, mit dem Herbst kehrt die Heringssaison zurück und mit ihr auch die Herengade an der Küste der Picardie!

Tanzmahl, das von Tony Lad moderiert wird

Italiano :

Harengade , organizzata dai Pompons rouges di Cayeux sur mer

Aringhe alla griglia o marinate, l’autunno significa che la stagione delle aringhe è tornata e con essa il ritorno degli arrosti di aringhe sulla costa della Piccardia!

Cena e ballo con Tony Lad.

Espanol :

Harengade , organizado por los Pompons rouges de Cayeux sur mer

Arenque a la plancha o marinado, el otoño significa que vuelve la temporada del arenque y, con ella, ¡el regreso de los asados de arenque a la costa de Picardía!

Cena y baile con Tony Lad.

L’événement Traditionnelle Harengade Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2021-10-22 par OT DE LA BAIE DE SOMME