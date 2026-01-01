Traditionnelle montée à Saint Marcel devant le Musée Archéologique du Pègue Le Pègue
Traditionnelle montée à Saint Marcel
devant le Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue Drôme
Début : 2026-01-18 13:30:00
fin : 2026-01-18 16:30:00
Traditionnelle montée à la chapelle Saint Marcel du Pègue. Balade commentée, vin chaud et goûter offerts.
Randonnée de 2h avec les arrêts à l’oppidum et la chapelle, prévoir vêtements et chaussures adaptés.
devant le Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21 museedupegue26@gmail.com
English : Traditionnelle montée à Saint Marcel
Traditional ascent to the Saint Marcel chapel in Le Pègue. Guided walk, mulled wine and afternoon snack included.
L’événement Traditionnelle montée à Saint Marcel Le Pègue a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes