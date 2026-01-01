Traditionnelle montée à Saint Marcel devant le Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

Traditionnelle montée à Saint Marcel

devant le Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue Drôme

Début : 2026-01-18 13:30:00

fin : 2026-01-18 16:30:00

2026-01-18

Traditionnelle montée à la chapelle Saint Marcel du Pègue. Balade commentée, vin chaud et goûter offerts.

Randonnée de 2h avec les arrêts à l’oppidum et la chapelle, prévoir vêtements et chaussures adaptés.

devant le Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Traditional ascent to the Saint Marcel chapel in Le Pègue. Guided walk, mulled wine and afternoon snack included.

