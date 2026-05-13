Traditions vivantes : expositions et savoir-faire roumains, musée national du paysan roumain, Bucarest

Traditions vivantes : expositions et savoir-faire roumains Samedi 23 mai, 18h00 musée national du paysan roumain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Au Musée National du Paysan Roumain, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le samedi 23 mai 2026, le public peut visiter l’exposition permanente, cinq expositions temporaires ainsi que la foire « 100 de traditions roumaines ».

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Au Musée National du Paysan Roumain, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le samedi 23 mai 2026, le public peut visiter l’exposition permanente, cinq expositions temporaires ainsi que la «…

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