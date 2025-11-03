TRADIVAL recrute des conducteurs de ligne agroalimentaire via la Méthode de recrutement par Simulation Ingré – Agence ORLEANS NORD Ingré

TRADIVAL recrute des conducteurs de ligne agroalimentaire via la Méthode de recrutement par Simulation Ingré – Agence ORLEANS NORD Ingré lundi 3 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T10:00:00

Fin : 2025-11-03T08:00:00 – 2025-11-03T10:00:00

Présentation des postes par l’employeur ainsi que les conditions de travail et horaires. – viande de porc exclusivement, – Station debout, – Environnement froid ou chaud ou humide, et bruyant, – Travail manuel, – Conditions d’hygiène strictes (pas de : bijoux, vernis à ongles, maquillage, téléphone, chewing-gum, écouteurs ) – Application des 35h annualisées, – Activité du lundi au vendredi, – Jours fériés samedi travaillés selon les besoins, – Plages horaires Tradival : de 4h00 à 23h00, – Travai

Présentation des postes par l’employeur ainsi que les conditions de travail et horaires. La semaine de l’industrie Méthode de Recrutement par Simulation