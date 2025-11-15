Traduire le genre : atelier rencontre avec Stéphanie Lux Bibliothèque Václav Havel Paris

Traduire le genre : atelier rencontre avec Stéphanie Lux Bibliothèque Václav Havel Paris samedi 15 novembre 2025.

Un atelier de traduction français-anglais autour d’extraits de textes littéraires (conte, roman, science-fantasy) qui posent la question de la traduction du genre des personnages.

L’anglais n’étant pas genré grammaticalement comme le français, comment éviter un masculin générique « neutre » en traduction ?

Quelles formes, plus ou moins créatives, peut se permettre le français ?

Atelier ouvert à toustes à partir de 15 ans

Atelier proposé dans le cadre du festival « D’un pays l’autre, découvertes et aventures de la traduction littéraire », organisé par les éditions de la Contre-Allée

Stéphanie Lux vit à Berlin. Traductrice littéraire de l’allemand et de l’anglais, elle a également été libraire occasionnelle pendant une dizaine d’années. Traductrice, entre autres, de Clemens J. Setz (Prix Georg Büchner 2021), Marianne Fritz (Le Poids des choses), Tamsyn Muir (la série du Tombeau scellé), Lina Ehrentraut (MELEK + MOI), Stephanie Haerdle (Fontaines, histoire de l’éjaculation féminine de la Chine ancienne à nos jours), Paula Fürstenberg (La Famille du tigre ailé), Annette Hess (La Maison allemande), Julia von Lucadou (Sauter des gratte-ciel) et Jens Harder (ALPHA, BETA I+ II, Gilgamesch), elle a été, de 2018 à 2020, la tutrice de l’atelier de traduction allemand-français du programme Georges-Arthur Goldschmidt pour jeunes traducteurices littéraires. Elle est lauréate du Prix Nerval-Goethe 2020 pour sa traduction de Katie, de Christine Wunnicke (éditions Chambon).

Atelier rencontre autour des questions de la traduction du genre, avec Stéphanie Lux, autrice du livre Des Montagnes de questions, publié aux éditions de la Contre-Allée

Le samedi 15 novembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

15 places. Sur inscription

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

https://dunpayslautre.org/dun-pays-lautre/ +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr