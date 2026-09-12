Informations pratiques

Morlaix

Trafic de biens culturels l’accélérateur AGLAE fait parler la matière

CCI de Morlaix Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:30:00

fin : 2026-12-02 22:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Une conférence organisée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences, avec Thomas Calligaro, chercheur en sciences du patrimoine au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), au Palais du Louvre à Paris.

Comment la science peut-elle révéler les secrets cachés dans les œuvres et les objets du patrimoine ?

Le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) est un service à compétence nationale dédié à l’étude et à la conservation des collections des musées publics. Il développe des méthodes scientifiques de pointe pour lutter contre le trafic des œuvres d’art et des objets archéologiques. Parmi ses outils AGLAE, un accélérateur de particules unique au monde dédié à l’étude du patrimoine. Ses analyses peuvent révéler des indices déterminants pour identifier des faux ou authentifier des objets. Thomas Calligaro illustrera ces méthodes à travers plusieurs cold cases du patrimoine de la détection de pièces archéologiques contrefaites au sein de collections de musées à l’identification d’objets spoliés en zone de guerre puis proposés à la vente. .

CCI de Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

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English :

L’événement Trafic de biens culturels l’accélérateur AGLAE fait parler la matière Morlaix a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX