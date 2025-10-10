Trafic Festival : Mortel ! – Ciné-concert : Häxan par Abraham Fogg Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Trafic Festival : Mortel ! – Ciné-concert : Häxan par Abraham Fogg Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Tout public

Organisé par Trempo, le Cinématographe et le Concorde, le festival Trafic (8 au 18 octobre 2025) crée le mouvement, la circulation d’idées entre la musique et le cinéma : dix jours de ciné-concert, projections, tables rondes et conférences… sur le thème Mortel ! Vendredi 10 octobre 2025 à 20h :Häxan – Film de Benjamin Christensen (1922 – Danemark, Suède) 1h27 Häxan traite de la sorcellerie, de sa naissance à son apogée en passant par la chasse au sorcières durant l’inquisition. Pour cette nouvelle création, Abraham Fogg réinterprète la musique du film, accompagné de la violoncelliste Cécile Lacharme.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.facebook.com/events/3035956006587037