Trafic Festival : Mortel ! : Conférence : L’enfer sur terre, une décennie de rap fiction – par Mohame Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes lundi 13 octobre 2025.

Organisé par Trempo, le Cinématographe et le Concorde, le festival Trafic (8 au 18 octobre 2025) crée le mouvement, la circulation d’idées entre la musique et le cinéma : dix jours de ciné-concert, projections, tables rondes et conférences… sur le thème Mortel ! Lundi 13 octobre 2025 à 19h : Conférence : L’enfer sur terre, une décennie de rap fiction, par Mohamed Magassa et Raphaël Da Cruz Mohamed Magassa (auteur) et Raphaël Da Cruz (journaliste) explorent le thème de la mort dans le rap américain et ses œuvres. La conférence sera illustrée de samples, d’exemples d’artistes devenus acteurs/actrices de bandes originales…

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

