Trafic Festival : Mortel ! – Inauguration & table ronde : La mort, un spectacle ? Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Trafic Festival : Mortel ! – Inauguration & table ronde : La mort, un spectacle ? Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 19:00 – 21:45

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Tout public

Organisé par Trempo, le Cinématographe et le Concorde, le festival Trafic (8 au 18 octobre 2025) crée le mouvement, la circulation d’idées entre la musique et le cinéma : dix jours de ciné-concert, projections, tables rondes et conférences… sur le thème Mortel ! Mercredi 8 octobre 2025 à 19h :Mortel ! – Inauguration & table ronde : La mort, un spectacle ? Des rituels funéraires aux slashers gores, comment la mort est-elle représentée au cinéma et dans la musique ? Avec Alexis Thébaudeau (Accès au Cinéma Invisible), Marie Casabonne (autrice, critique cinématographique), Abraham Fogg (artiste, réalisateur) et Julien Colardelle (réalisateur, metteur en scène).

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.facebook.com/events/1953328045509522