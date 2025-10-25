Trafics ! Journée de sensibilisation à la lutte contre le trafic des espèces protégées Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Trafics ! Journée de sensibilisation à la lutte contre le trafic des espèces protégées Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement samedi 25 octobre 2025.

Trafics ! Journée de sensibilisation à la lutte contre le trafic des espèces protégées

Samedi 25 octobre 2025. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Vous êtes invités à venir rencontrer et à échanger avec les professionnels œuvrant à la préservation de la biodiversité et au respect des réglementations nationales et internationales.Familles

Ce rendez-vous proposé régulièrement au Muséum s’inscrit dans la dynamique de l’exposition temporaire du même nom proposée en 2022 par le Muséum de Marseille, qui a rencontré un succès notable auprès de la presse et des publics.



Vous êtes invités à venir rencontrer et à échanger avec les professionnels œuvrant à la préservation de la biodiversité et au respect des réglementations nationales et internationales. Chacun assume des missions précises qui agissent en chaîne pour assurer la préservation des espèces sauvages protégées.



Avec la participation des agents de l’Office Français de la Biodiversité, de la Douane, de la Direction départementale de la Protection des Populations, du Parquet de Marseille, mais également les associations de protection de la faune sauvage, comme l’IFAW.



Programme à venir.



• Gratuit pour toutes et tous

• Sans réservation .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

You’re invited to come and meet and talk to professionals working to preserve biodiversity and comply with national and international regulations.

German :

Sie sind herzlich eingeladen, Fachleute zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen, die sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt und die Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften einsetzen.

Italiano :

Siete invitati a venire a incontrare e parlare con i professionisti che lavorano per preservare la biodiversità e rispettare le normative nazionali e internazionali.

Espanol :

Le invitamos a venir a conocer y hablar con los profesionales que trabajan para preservar la biodiversidad y cumplir la normativa nacional e internacional.

L’événement Trafics ! Journée de sensibilisation à la lutte contre le trafic des espèces protégées Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-30 par Ville de Marseille