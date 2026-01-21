TRAIL 5ÈME TAILL’AVENTURE

Hameau de Taillevent Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le club Taill’Aventure propose avec le concours des Villes de Lunas les Châteaux, Joncels, le Bousquet d’Orb, Avène de la communauté de Communes Grand Orb, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son cinquième Trail éponyme sur des parcours inscrits au Challenge Trail du Haut Languedoc.

Au programme

13h Départ Trail de 20 km 800 m D+ 25 euros

13h30 Départ Trail de 12 km 330 m D+ 15 euros

14h Départ Randonnée de 8 km 200 m D+ 10 euros .

Hameau de Taillevent Lunas 34650 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement TRAIL 5ÈME TAILL’AVENTURE Lunas a été mis à jour le 2026-01-19 par 34 HERAULT SPORT