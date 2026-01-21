TRAIL 5ÈME TAILL’AVENTURE Lunas
TRAIL 5ÈME TAILL’AVENTURE Lunas samedi 28 février 2026.
TRAIL 5ÈME TAILL’AVENTURE
Hameau de Taillevent Lunas Hérault
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Le club Taill’Aventure propose avec le concours des Villes de Lunas les Châteaux, Joncels, le Bousquet d’Orb, Avène de la communauté de Communes Grand Orb, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son cinquième Trail éponyme sur des parcours inscrits au Challenge Trail du Haut Languedoc.
Au programme
13h Départ Trail de 20 km 800 m D+ 25 euros
13h30 Départ Trail de 12 km 330 m D+ 15 euros
14h Départ Randonnée de 8 km 200 m D+ 10 euros .
Hameau de Taillevent Lunas 34650 Hérault Occitanie
