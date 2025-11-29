Trail A la belle Etoile Equeurdreville hainneville Cherbourg-en-Cotentin

Equeurdreville hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

12e édition du trail nocturne A la Belle Etoile.

4 distances sont proposées 30 km au départ d’Omonville-la-Rogue, 21 km au départ de Gréville Hague, 12 km et 8 km au départ de l’Agora. Toutes les arrivées se font sur le site de l’Agora. Les randonneurs ne sont pas oubliés puisqu’une randonnée de 8 km est également proposée. .

Equeurdreville hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 6 85 98 62 09 thierry.dorey@gmail.com

