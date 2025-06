Trail > A la découverte du bocage coutançais Coutances Manche

Trail > A la découverte du bocage coutançais Coutances Manche 1 juillet 2025

Trail > A la découverte du bocage coutançais

Trail > A la découverte du bocage coutançais Rue Gérard Gaunelle 50200 Coutances Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 27000.0 Tarif :

En passant par le Parc l’Evêque et la voie verte, ce circuit aux paysages variés et aux quelques « bosses » savoureuses offre une belle alternance de sections techniques et de portions plus roulantes, idéal pour les coureurs recherchant un joli défi…

+33 2 33 19 08 10

English : Trail > A la découverte du bocage coutançais

Passing through the Parc l’Evêque and along the greenway, this circuit with its varied landscapes and a few tasty « bumps » offers a nice alternation of technical sections and more rolling portions, ideal for riders looking for a nice challenge…

Deutsch :

Diese Strecke führt durch den Parc l’Evêque und über den grünen Weg. Die abwechslungsreiche Landschaft und einige schmackhafte « Buckel » bieten einen schönen Wechsel zwischen technischen und eher rollenden Abschnitten und sind ideal für Fahrer, die eine schöne Herausforderung suchen…

Italiano :

Il percorso, che si snoda tra il Parc l’Evêque e la voie verte, offre una varietà di paesaggi e qualche asperità gustosa, alternando tratti tecnici a tratti più ondulati, ideali per i ciclisti in cerca di una bella sfida…

Español :

Pasando por el Parc l’Evêque y la voie verte, esta ruta ofrece una variedad de paisajes y algunos baches sabrosos, alternando entre tramos técnicos y tramos más ondulados, ideal para los ciclistas que buscan un buen desafío…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Normandie Tourisme