Trail Agnac

L’association ASOA Fitness Sports Santé vous propose de vivre une matinée sportive et conviviale au cœur d’Agnac ! Cette nouvelle édition vous propose trois épreuves accessibles à tous, que vous soyez coureur confirmé, amateur de nature ou marcheur passionné. Deux trails de 7,5 km et de 14 km et une randonnée de 14km. Inscrivez-vous dès maintenant et réservez votre dossard ! .

46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 02 92 09 f.sp.sante@gmail.com

English : Trail

The ASOA Fitness Sports Santé association invites you to enjoy a morning of sport and conviviality in the heart of Agnac! This new edition features three events accessible to all, whether you’re an experienced runner, a nature lover or a keen walker. Sign up now.

