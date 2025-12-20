Trail > Au clair de la lune Saint-Lô
Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Rendez-vous le 07 mars au haras national de Saint-Lô pour le retour du trail au Clair de la Lune !
Programme
Trail de 8 km Départ 20h15, Haras de Saint-Lô.
Sans classement. Ouvert à tous.
Tarif inscription en ligne 8 euros.
Trail de 15 km Départ 20h00, Haras de Saint-Lô.
Sans classement. Ouvert à tous.
Tarif inscription en ligne 10 euros
Organisation Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Lô et Les Sympas. .
Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50009 Manche Normandie
