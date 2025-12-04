Trail au Clair de Lune à Sézanne Rue des Lys Sézanne

Trail au Clair de Lune à Sézanne

Rue des Lys Maison des Sports Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Trail des Fondus au Clair de Lune revient à Sézanne pour une nouvelle édition organisée par l’association Les Fondus du Sézannais le Samedi 7 février 2026.Tout public

Le Trail des Fondus au Clair de Lune revient à Sézanne pour une nouvelle édition organisée par l’association Les Fondus du Sézannais le Samedi 7 février 2026.

Venez relever le défi de ce trail nocturne en autonomie, à la frontale, dans une ambiance unique !

Deux parcours sont proposés

• 17 km 305 D+

• 10,5 km 205 D+

Le rendez-vous est fixé à la Maison des Sports de Sézanne. Un départ groupé aura lieu à 18h30 pour rejoindre la Place du Champ-Benoist, où sera donné le départ officiel à 18h45.

Pour chaque dossard, 1 € sera reversé à l’association Coureur du Cœur .

Pour plus de renseignements, contactez Fred au 06 84 20 47 70.

Une aventure sportive à vivre sous les étoiles ! .

Rue des Lys Maison des Sports Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 84 20 47 70

English : Trail au Clair de Lune à Sézanne

The Trail des Fondus au Clair de Lune returns to Sézanne for a new edition organized by the association Les Fondus du Sézannais on Saturday February 7, 2026.

L’événement Trail au Clair de Lune à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme de Sézanne et sa région