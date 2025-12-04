Trail au Clair de Lune à Sézanne Rue des Lys Sézanne
Le Trail des Fondus au Clair de Lune revient à Sézanne pour une nouvelle édition organisée par l’association Les Fondus du Sézannais le Samedi 7 février 2026.
Venez relever le défi de ce trail nocturne en autonomie, à la frontale, dans une ambiance unique !
Deux parcours sont proposés
• 17 km 305 D+
• 10,5 km 205 D+
Le rendez-vous est fixé à la Maison des Sports de Sézanne. Un départ groupé aura lieu à 18h30 pour rejoindre la Place du Champ-Benoist, où sera donné le départ officiel à 18h45.
Pour chaque dossard, 1 € sera reversé à l’association Coureur du Cœur .
Pour plus de renseignements, contactez Fred au 06 84 20 47 70.
Une aventure sportive à vivre sous les étoiles ! .
Rue des Lys Maison des Sports Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 84 20 47 70
