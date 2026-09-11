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Trail au profit d’Octobre Rose « La fabuleuse » Saint-Georges-de-Rouelley

dimanche 25 octobre 2026 · Saint-Georges-de-Rouelley

Trail au profit d’Octobre Rose « La fabuleuse » Saint-Georges-de-Rouelley

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
50720 Saint-Georges-de-Rouelley
Département
Manche
Tarif

Saint-Georges-de-Rouelley

Trail au profit d’Octobre Rose « La fabuleuse »

Saint-Georges-de-Rouelley Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:30:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Choisissez votre distance mythique : 42 en solo / 21 km chacun en relais à 2 / 10 km chacun en relais à 4 à partir de cadets pour relier St Georges-du-Rouelley et Brouains.
Course enfants à partir de 5ans et ado (benjamins et minimes) à Brouains et randonnée pédestre au profit d’octobre rose à 14h30.   .

Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie +33 6 77 91 72 58  avenirdemortain50@gmail.com

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English : Trail au profit d’Octobre Rose « La fabuleuse »

L’événement Trail au profit d’Octobre Rose « La fabuleuse » Saint-Georges-de-Rouelley a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

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