Informations pratiques

Saint-Georges-de-Rouelley

Trail au profit d’Octobre Rose « La fabuleuse »

Saint-Georges-de-Rouelley Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:30:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Choisissez votre distance mythique : 42 en solo / 21 km chacun en relais à 2 / 10 km chacun en relais à 4 à partir de cadets pour relier St Georges-du-Rouelley et Brouains.

Course enfants à partir de 5ans et ado (benjamins et minimes) à Brouains et randonnée pédestre au profit d’octobre rose à 14h30. .

Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie +33 6 77 91 72 58 avenirdemortain50@gmail.com

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English : Trail au profit d’Octobre Rose « La fabuleuse »

L’événement Trail au profit d’Octobre Rose « La fabuleuse » Saint-Georges-de-Rouelley a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts