TRAIL BADENS 1ÈRE ÉDITION

Badens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Première édition du Trail de Badens en route pour Berlin, organisé par le Racing Club Badens Rustiques.

3 parcours aux accents germaniques

9 h 25 km Allianz Arena Stade Bayern Munich (orange) 270m D+

Point de vue splendide sur les vignobles du Minervois, passage par la falaise.

10 h 14 km Signal Iduna Park Stade Borussia Dortmund (blanche) 180m D+

Découverte des sous bois entre pinède et garrigue avec quelques petites côtes.

10h30 9km Bay Arena Stade Bayer Leverkusen (verte) 80m D+

Taillée pour se faire plaisir et passer un bon moment cool sans pression.

Badens 11800 Aude Occitanie +33 6 19 67 40 95 racingclubbadensrustiques@gmail.com

English :

First edition of the Trail de Badens en route to Berlin, organized by Racing Club Badens Rustiques.

3 courses with a Germanic accent:

9 a.m.: 25 km: Allianz Arena Stade Bayern Munich (orange) 270m D+ (altitude gain)

Splendid views over the Minervois vineyards, via the cliff.

10 a.m.: 14 km: Signal Iduna Park Borussia Dortmund Stadium (white) 180m D+ (660ft)

Discover the undergrowth between pine forest and garrigue, with a few short climbs.

10:30 am: 9km: Bay Arena Bayer Leverkusen Stadium (green) 80m D+ (steep)

Tailored to enjoy yourself and have a cool time without pressure.

L’événement TRAIL BADENS 1ÈRE ÉDITION Badens a été mis à jour le 2026-01-12 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT