TRAIL BADENS 1ÈRE ÉDITION Badens dimanche 1 février 2026.
Badens Aude
Début : 2026-02-01 10:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Première édition du Trail de Badens en route pour Berlin, organisé par le Racing Club Badens Rustiques.
3 parcours aux accents germaniques
9 h 25 km Allianz Arena Stade Bayern Munich (orange) 270m D+
Point de vue splendide sur les vignobles du Minervois, passage par la falaise.
10 h 14 km Signal Iduna Park Stade Borussia Dortmund (blanche) 180m D+
Découverte des sous bois entre pinède et garrigue avec quelques petites côtes.
10h30 9km Bay Arena Stade Bayer Leverkusen (verte) 80m D+
Taillée pour se faire plaisir et passer un bon moment cool sans pression.
.
Badens 11800 Aude Occitanie +33 6 19 67 40 95 racingclubbadensrustiques@gmail.com
English :
First edition of the Trail de Badens en route to Berlin, organized by Racing Club Badens Rustiques.
3 courses with a Germanic accent:
9 a.m.: 25 km: Allianz Arena Stade Bayern Munich (orange) 270m D+ (altitude gain)
Splendid views over the Minervois vineyards, via the cliff.
10 a.m.: 14 km: Signal Iduna Park Borussia Dortmund Stadium (white) 180m D+ (660ft)
Discover the undergrowth between pine forest and garrigue, with a few short climbs.
10:30 am: 9km: Bay Arena Bayer Leverkusen Stadium (green) 80m D+ (steep)
Tailored to enjoy yourself and have a cool time without pressure.
