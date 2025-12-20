TRAIL >> Big Bizous Bizous
TRAIL >> Big Bizous Bizous samedi 4 avril 2026.
TRAIL >> Big Bizous
BIZOUS Bizous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Prêt·e à relever un nouveau défi ?
Participez à la toute première édition du Trail Big Bizous !
Un événement inédit dans le coin, sur un véritable terrain de jeu pour marcheur·euse·s et coureur·euse·s, au pied des Pyrénées …
Au programme
33 km 1500 m D+ pour les plus aguerri·e·s
15 km 600 m D+ pour se challenger
Marche 10 km 300 m D+ pour le plaisir et la découverte
Que tu sois sportif·ve confirmé·e ou simplement en quête d’un nouveau défi, viens partager une aventure sportive, conviviale et pleine de bonnes vibes!
>>> Trail Big Bizous une première édition à ne pas manquer !
.
BIZOUS Bizous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie comite.fetes.bizous@gmail.com
English :
Ready for a new challenge?
Take part in the very first Trail Big Bizous!
A first-of-its-kind event in the area, on a veritable playground for walkers and runners, at the foot of the Pyrenees…
On the program:
33 km ? 1500 m D+ for the most seasoned runners
15 km ? 600 m D+ to challenge yourself
10 km walk ? 300 m D+ for pleasure and discovery
Whether you’re an experienced sportsman or woman or simply looking for a new challenge, come and share a sporting adventure full of good vibes!
>>> Trail Big Bizous: a first edition not to be missed!
