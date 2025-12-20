TRAIL >> Big Bizous

BIZOUS Bizous Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Prêt·e à relever un nouveau défi ?

Participez à la toute première édition du Trail Big Bizous !

Un événement inédit dans le coin, sur un véritable terrain de jeu pour marcheur·euse·s et coureur·euse·s, au pied des Pyrénées …

Au programme

33 km 1500 m D+ pour les plus aguerri·e·s

15 km 600 m D+ pour se challenger

Marche 10 km 300 m D+ pour le plaisir et la découverte

Que tu sois sportif·ve confirmé·e ou simplement en quête d’un nouveau défi, viens partager une aventure sportive, conviviale et pleine de bonnes vibes!

>>> Trail Big Bizous une première édition à ne pas manquer !

BIZOUS Bizous 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie comite.fetes.bizous@gmail.com

English :

Ready for a new challenge?

Take part in the very first Trail Big Bizous!

A first-of-its-kind event in the area, on a veritable playground for walkers and runners, at the foot of the Pyrenees…

On the program:

33 km ? 1500 m D+ for the most seasoned runners

15 km ? 600 m D+ to challenge yourself

10 km walk ? 300 m D+ for pleasure and discovery

Whether you’re an experienced sportsman or woman or simply looking for a new challenge, come and share a sporting adventure full of good vibes!

>>> Trail Big Bizous: a first edition not to be missed!

