Trail Blanc d’Issarbe

Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Trail Blanc d’Issarbe, organisée conjointement par Eric Alçacèbe, l’Association des Parents d’Elèves de l’école et la Mairie de Lanne en Barétous.

Réservation en ligne.

2 parcours

– 9km 250 m+

-14 km 550 m+ .

Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Trail Blanc d’Issarbe

L’événement Trail Blanc d’Issarbe Lanne-en-Barétous a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme du Haut-Béarn