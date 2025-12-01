Trail Blanc d’Issarbe Lanne-en-Barétous
Trail Blanc d’Issarbe Lanne-en-Barétous dimanche 8 février 2026.
Trail Blanc d’Issarbe
Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques
Trail Blanc d’Issarbe, organisée conjointement par Eric Alçacèbe, l’Association des Parents d’Elèves de l’école et la Mairie de Lanne en Barétous.
Réservation en ligne.
2 parcours
– 9km 250 m+
-14 km 550 m+ .
