Trail blanc du Gaschney Muhlbach-sur-Munster

Trail blanc du Gaschney

Gaschney Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Deux boucles de 9 et 18 km à défier avec 300 m et 600m de dénivelé positif. Soirée après ski autrichien avec musique et restauration.

L’idée est venue d’un groupe de passionnés…

Et voila qu’avec de l’ambition et beaucoup de soutien, l’idée devient réalité !!!!

Une course est proposées 16 Kms avec 590 D+

Informations pratiques

Materiel obligatoire Lampe frontale, réserve d’eau, 1 barre énergétique, un téléphone portable avec secours près-enregistrés, sifflet, vêtements chauds. Short interdit en dessous De 0°C (une couverture de survie n’est jamais de trop) .

Interruption de la course En cas de mauvaises conditions météorologiques et pour des raisons de sécurité, le comité d’organisation se réserve le droit d’arrêter l’épreuve en cours et/ou de modifier le parcours et/ou de modifier les barrières hors délai et/ou la porte horaire.

Par ailleurs, l’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation totalement ou partiellement en cas de force majeure, de catastrophe naturelle (intempéries,…), de décision administrative, ou de survenance d’un évènement susceptible de nuire à la sécurité des coureurs. Le remboursement des dossards (et/ou proposition de report) sera laissé à la libre appréciation de l’organisateur, selon les circonstances. .

Gaschney Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 38 93 48 91 chris.deitrich@hotmail.fr

English :

Two loops of 9 and 18 km to challenge with 300 m and 600m of positive altitude difference. Austrian après ski evening with music and catering.

