Trail Blanc du Grandvaux salle des fêtes Saint-Pierre

Trail Blanc du Grandvaux
Organisé par le Ski club du Grandvaux
Le 31 janvier 2026 à Saint-Pierre
Avec plusieurs parcours
* 8 Kms
* 16 Kms
* Course enfants de 1 km et de 4 kms
La distribution des dossards se fera le 31/01/2026 à partir de 14H à la salle des fêtes.
Challenge par équipe un classement par équipe de clubs, de teams ou d’entreprises sera réalisé à l’issue des courses. Ce challenge tiendra compte de la place des 3 premières femmes et des 3 premiers hommes de chaque équipe.
Restauration A l’issue des courses, un repas chaud sera possible sur réservation ( 12€ pour les coureurs, 15 pour les accompagnateurs).
Il sera servi au chaud dans la salle des fêtes, vous pourrez le réserver en même temps que votre inscription. Une buvette sera mise en place pour les accompagnateurs et les coureurs à l’intérieur. .
salle des fêtes grande rue Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 24 66 64 trailblancgvx@gmail.com
L’événement Trail Blanc du Grandvaux Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX