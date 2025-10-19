Trail blanc la Bageschnell

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Venez relever le défi du Trail Blanc au cœur des Bagenelles et découvrez la magie de la montagne en nocturne !

La BageSchnell 2026 au Col des Bagenelles

Rendez-vous le samedi 7 février 2026 pour une nouvelle édition de la BageSchnell, la course nocturne hivernale du Val d’Argent !

Deux parcours sont proposés

12 km 465 m D+ départ à 17h30, limité à 175 coureurs

6 km 230 m D+ la demie , limitée à 50 coureurs

Le tracé, balisé en conditions hivernales, promet une expérience sportive intense dans un cadre naturel exceptionnel. Une aventure à vivre sous les étoiles, entre effort, convivialité et paysages enneigés.

Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site officiel du Trail du Val d’Argent www.trailduvaldargent.fr .

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est

