Trail blanc la Bageschnell Sainte-Marie-aux-Mines
Trail blanc la Bageschnell Sainte-Marie-aux-Mines samedi 7 février 2026.
Trail blanc la Bageschnell
Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Venez relever le défi du Trail Blanc au cœur des Bagenelles et découvrez la magie de la montagne en nocturne !
La BageSchnell 2026 au Col des Bagenelles
Rendez-vous le samedi 7 février 2026 pour une nouvelle édition de la BageSchnell, la course nocturne hivernale du Val d’Argent !
Deux parcours sont proposés
12 km 465 m D+ départ à 17h30, limité à 175 coureurs
6 km 230 m D+ la demie , limitée à 50 coureurs
Le tracé, balisé en conditions hivernales, promet une expérience sportive intense dans un cadre naturel exceptionnel. Une aventure à vivre sous les étoiles, entre effort, convivialité et paysages enneigés.
Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site officiel du Trail du Val d’Argent www.trailduvaldargent.fr .
Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est
English :
Take up the Trail Blanc challenge in the heart of the Bagenelles and discover the magic of the mountains by night!
German :
Nehmen Sie die Herausforderung des Trail Blanc im Herzen der Bagenelles an und entdecken Sie die Magie der Berge bei Nacht!
Italiano :
Venite a raccogliere la sfida del Trail Blanc nel cuore delle Bagenelles e scoprite la magia delle montagne di notte!
Espanol :
Acepte el reto del Trail Blanc en el corazón de las Bagenelles y descubra la magia de la montaña de noche
