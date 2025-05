Trail Bruéjouls Tassou Tour – Clairvaux-d’Aveyron, 7 juin 2025 07:00, Clairvaux-d'Aveyron.

Aveyron

Trail Bruéjouls Tassou Tour Bruéjouls Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Le Bruéjouls Tassou tour, trail des vignes autour de Bruéjouls.

Amis traileurs et randonneurs,



On se retrouve le 7 Juin pour la 9ème édition du Bruéjouls Tassous Tour.



Il y en aura pour tous les goûts!

Au programme:

10km-380D+ (50% nouveau parcours)

20km-900D+ (35% nouveau parcours)

30km-1300D+ (20% nouveau parcours)

Randonnée-10km (70% nouveau parcours)

Courses enfants 0,8km et 1,6km



Pour les papilles:

Un gros ravitaillement gourmand commun à chaque épreuve sur le parcours dans un cadre exceptionnel.

Un repas d’après course 3 étoiles au guide Michelin. (au prix de 13€, réservation avant le 3 Juin au 06 20 46 23 63)



Info et Contact: frbruejouls@gmail.com ou 06 20 46 23 63



Les inscriptions sont ouvertes via la plateforme chronométrage .com



https://chronometrage.com/events/bruejoulstassoutour2025



Allez on ressort les chaussures du placard et on réserve la date !

ça se passe le 07 juin 2025, c’est à Bruéjouls (12330), c’est du pur trail (>90% chemin) et en plus on ne se prend pas la tête chez nous c’est super convivial



À très vite

La team BTT

.

Bruéjouls

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie

English :

The Bruéjouls Tassou tour, a vineyard trail around Bruéjouls.

German :

Le Bruéjouls Tassou tour, ein Trail durch die Weinberge rund um Bruéjouls.

Italiano :

Il tour del Tassou di Bruéjouls, un percorso attraverso i vigneti intorno a Bruéjouls.

Espanol :

El recorrido Bruéjouls Tassou, un sendero por los viñedos de los alrededores de Bruéjouls.

L’événement Trail Bruéjouls Tassou Tour Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2025-05-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)