Trail Cloysien des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières

Trail Cloysien des Trois Rivières
Château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
L’AC Cloyes vous a préparé 3 superbes courses nature entre jolis chemins boisés et singles monotraces.
Pour la 15e édition du Trail Cloysien des Trois Rivières, 800 coureurs s’élanceront du château de Montigny-le-Gannelon.
Courses adultes
Trail 10 km départ à 9h30
Trail 21 km départ à 10h15
Courses jeunes
Course poussins (1400m) départ à 10h30
Course benjamins (2400m) départ à 10h50 .
Château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 60 26 accloyes@orange.fr
English :
AC Cloyes has prepared 3 superb nature races for you, between pretty wooded paths and single-track singles.
For the 15th edition of the Trail Cloysien des Trois Rivières, 800 runners will set off from the Château de Montigny-le-Gannelon.
