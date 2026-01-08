Trail Cloysien des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières

Trail Cloysien des Trois Rivières

Château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

L’AC Cloyes vous a préparé 3 superbes courses nature entre jolis chemins boisés et singles monotraces.

Pour la 15e édition du Trail Cloysien des Trois Rivières, 800 coureurs s’élanceront du château de Montigny-le-Gannelon.

Courses adultes

Trail 10 km départ à 9h30

Trail 21 km départ à 10h15

Courses jeunes

Course poussins (1400m) départ à 10h30

Course benjamins (2400m) départ à 10h50 .

Château de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 60 26 accloyes@orange.fr

English :

AC Cloyes has prepared 3 superb nature races for you, between pretty wooded paths and single-track singles.

For the 15th edition of the Trail Cloysien des Trois Rivières, 800 runners will set off from the Château de Montigny-le-Gannelon.

