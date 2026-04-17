Thorey-sous-Charny

Trail Côtelettes

Thorey-sous-Charny Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Trail de 15 km avec 300 m de D+ pour te challenger sur les collines de Bourgogne ;

Des courses enfants, histoire d’initier la relève à l’esprit du trail ;

Un barbecue et une buvette ;

Des ravitaillements et une organisation aux petits oignons pour que tu puisses courir léger et profiter pleinement.

Puis un moment de partage avec un repas autour des côtelettes évidemment, une buvette et la présence de producteurs locaux afin de valoriser le savoir-faire local. .

Thorey-sous-Charny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 60 82 83 cotelettestrail@gmail.com

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English :

L’événement Trail Côtelettes Thorey-sous-Charny a été mis à jour le 2026-04-17 par OT des Terres d’Auxois