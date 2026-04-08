Anglars

Trail d’Anglars

le bourg Anglars Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Cette année, Anglars chausse ses baskets Le comité des fêtes est fier de vous présenter la toute première édition de son trail, un événement sportif et convivial à ne pas manquer !

Rendez-vous le dimanche 10 mai 2026 pour une matinée placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et du plaisir de courir (ou marcher) ensemble, au cœur de nos paysages.

Cette année, Anglars chausse ses baskets Le comité des fêtes est fier de vous présenter la toute première édition de son trail, un événement sportif et convivial à ne pas manquer !

Rendez-vous le dimanche 10 mai 2026 pour une matinée placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et du plaisir de courir (ou marcher) ensemble, au cœur de nos paysages.

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le bourg Anglars 46120 Lot Occitanie

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English :

This year, Anglars puts on its sneakers The festival committee is proud to present the very first edition of its trail, a sporting and convivial event not to be missed!

See you on Sunday, May 10, 2026 for a morning under the sign of good humor, sharing and the pleasure of running (or walking) together, in the heart of our landscapes.

L’événement Trail d’Anglars Anglars a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac