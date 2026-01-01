TRAIL DE BIZE-MINERVOIS Bize-Minervois
TRAIL DE BIZE-MINERVOIS Bize-Minervois samedi 24 janvier 2026.
TRAIL DE BIZE-MINERVOIS
Bize-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Trail de Bize Minervois le TBM , la course nature conviviale qui a l’esprit trail. Parcours de 17,6 km pour 681 m D+.
Départ à 14h30 devant la Mairie.
Retrait des dossards à la cave coopérative de l’Oulibo à Bize-Minervois
– Vendredi 23 janvier de 16h à 17h30
– Samedi 24 janvier de 11h30 à 14h.
.
Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 6 13 09 78 14 trailbize@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trail de Bize Minervois: the TBM , the friendly nature race with a trail spirit. Course: 17.6 km, 681 m D+.
Start at 2.30pm in front of the town hall.
Bibs available at the Oulibo cooperative cellar in Bize-Minervois:
– Friday January 23 from 4pm to 5:30pm
– Saturday January 24 from 11:30am to 2pm.
L’événement TRAIL DE BIZE-MINERVOIS Bize-Minervois a été mis à jour le 2025-12-29 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT