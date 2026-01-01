TRAIL DE BIZE-MINERVOIS

Bize-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Trail de Bize Minervois le TBM , la course nature conviviale qui a l’esprit trail. Parcours de 17,6 km pour 681 m D+.

Départ à 14h30 devant la Mairie.

Retrait des dossards à la cave coopérative de l’Oulibo à Bize-Minervois

– Vendredi 23 janvier de 16h à 17h30

– Samedi 24 janvier de 11h30 à 14h.

.

Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 6 13 09 78 14 trailbize@outlook.fr

English :

Trail de Bize Minervois: the TBM , the friendly nature race with a trail spirit. Course: 17.6 km, 681 m D+.

Start at 2.30pm in front of the town hall.

Bibs available at the Oulibo cooperative cellar in Bize-Minervois:

– Friday January 23 from 4pm to 5:30pm

– Saturday January 24 from 11:30am to 2pm.

