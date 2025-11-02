Trail de Brec’h Brech

Trail de Brec’h

Début : 2025-11-02 09:30:00

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Cette manifestation sportive propose 3 trails et une Marche Nordique comptant l’édition 2026 du Challenge Douar Alré.

La commune de Brec’h regorge de trésors cachés pour les coureurs ! Donc n’hésitez pas à venir courir ou marcher dans ce bel environnement, très nature. Un beau podium et des lots très sympas à gagner au tirage au sort.

Inscription en ligne uniquement, sur klikego, avant le 1er novembre 14h.

Départs et arrivées au complexe sportif Sport Ti Brec’h , rue du stade.

Attention, afin de penser à l’environnement, nous n’avons pas prévu de gobelets jetables sur les ravitaillements, pensez donc à prendre avec vous vos propres gobelets ou flasques.

Ces épreuves comptent pour le challenge DOUAR ALRE 2026

Un challenge de l’équipe (club, association ou entreprise) la plus représentée sur la totalité des épreuves sera proposé cette année. Attention à bien orthographier vos noms d’équipes.

Attention, l’organisation se réserve le droit de modifier légèrement les distances. Les parcours empruntent des chemins privés, nous vous invitons dans un premier temps à respecter l’environnement, et à ne pas revenir de votre côté sur les parcours. C’est aussi pour cela que les traces GPS ne sont pas mises en public avant l’évènement.

Afin de valider votre inscription, merci d’y joindre votre parcours de prévention santé (PPS) de moins de 3 mois ou votre licence FFA. Les licences FFTRI ne sont plus acceptées par la FFA depuis le 1er janvier 2019.

– Retrait des dossards

Dès 7h45 à la salle de sport de Brec’h (Sport Ti Brec’h).

Une distance de 9,5km vient s’ajouter. Plus accessible, à tous, et notamment aux Joëlette® que nous encourageons à venir sur cette distance !

– 4 distances sont donc proposées

– La marche nordique, de 14km 9h30

– un 9,5 km inclusif 10h30

– un 15km 10h15

– un 25 km, rallongé par rapport aux années précédentes 9h00

La tarif est en fonction des distances

25km: 17€20 15km: 16€20 9,5km: 11€ marche nordique 14km: 13€ .

StadeTi Brec’h Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 6 70 18 48 62

