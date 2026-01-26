Trail de Bussy-la-Pesle 5e édition Bussy-la-Pesle
Trail de Bussy-la-Pesle 5e édition Bussy-la-Pesle samedi 11 avril 2026.
Trail de Bussy-la-Pesle 5e édition
Château Bussy-la-Pesle Côte-d’Or
Tarif : – –
Cher(e)s ami(e)s, sportifs, traileurs, coureurs et marcheurs,
On vous attend nombreux pour cette nouvelle édition du Trail de BUSSY LA PESLE !
Trails de 23 Km, de 14,5 Km et de 8,5 Km.
Egalement des marches nordiques de 14,5 Km et de 8,5 Km. .
Château Bussy-la-Pesle 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté marion@chateaubussylapesle.fr
English : Trail de Bussy-la-Pesle 5e édition
