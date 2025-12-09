Trail de Chantérac Chantérac

Trail de Chantérac

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Spécial 10ème édition !

Les courses nature se dérouleront sur les communes de Chantérac, St-Jean d’Ataux, St-Germain du Salembre, Neuvic, Douzillac, St-Astier et St-Léon sur l’Isle (24).

La randonnée se déroulera sur la commune de Chantérac (24190).

Départ des courses (briefing 10 mn avant chaque épreuve)

– 8h Cycl’Hot VTT (42 et 21 km), 10 € et 8 €

– 8h15 trail Le Marack’Hot* (42 km)

– 9h30 trail Le Semie’Côte* (21km)

– 9h40 Canitrail randonnée (10 km), 5 €

– 9h45 trail Le Dix’Côte* (10 km)

– 9h50 Randonnée La Chantéracoise (10 km), 6€

Dès 12h récompenses

Départ salle des fêtes de Chantérac (espace Cantarius)

*Inscription préalable nécessaire pour les trails chronométrés

Activités non chronométrées inscriptions sur place, accueil dès 7h

Esprit Trail Chantérac 06 46 31 70 13 .

Espace Cantarius Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 31 70 13

English : Trail de Chantérac

Special 10th edition!

The nature races will take place in the communes of Chantérac, St-Jean d?Ataux, St-Germain du Salembre, Neuvic, Douzillac, St-Astier and St-Léon sur l’Isle (24).

The hike will take place in the commune of Chantérac (24190).

*Prior registration required for trails

