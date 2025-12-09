Trail de Chantérac Chantérac
Trail de Chantérac Chantérac dimanche 8 février 2026.
Trail de Chantérac
Espace Cantarius Chantérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Spécial 10ème édition !
Les courses nature se dérouleront sur les communes de Chantérac, St-Jean d’Ataux, St-Germain du Salembre, Neuvic, Douzillac, St-Astier et St-Léon sur l’Isle (24).
La randonnée se déroulera sur la commune de Chantérac (24190).
Départ des courses (briefing 10 mn avant chaque épreuve)
– 8h Cycl’Hot VTT (42 et 21 km), 10 € et 8 €
– 8h15 trail Le Marack’Hot* (42 km)
– 9h30 trail Le Semie’Côte* (21km)
– 9h40 Canitrail randonnée (10 km), 5 €
– 9h45 trail Le Dix’Côte* (10 km)
– 9h50 Randonnée La Chantéracoise (10 km), 6€
Dès 12h récompenses
Départ salle des fêtes de Chantérac (espace Cantarius)
*Inscription préalable nécessaire pour les trails chronométrés
Activités non chronométrées inscriptions sur place, accueil dès 7h
Esprit Trail Chantérac 06 46 31 70 13 .
Espace Cantarius Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 31 70 13
English : Trail de Chantérac
Special 10th edition!
The nature races will take place in the communes of Chantérac, St-Jean d?Ataux, St-Germain du Salembre, Neuvic, Douzillac, St-Astier and St-Léon sur l’Isle (24).
The hike will take place in the commune of Chantérac (24190).
*Prior registration required for trails
L’événement Trail de Chantérac Chantérac a été mis à jour le 2025-12-07 par Vallée de l’Isle en Périgord