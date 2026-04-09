Château-Renard

Trail de Château-Renard

Place du Château Château-Renard Loiret

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Trail, course nature, autour de Chateau-Renard, forêt, rivière, prés, noisettes, côtes, descentes.

3 distances, 10,17 et 32 km, de 100 à 500m de dénivelé positif. Sur le thème des chevaliers: 10 km Raidillon des Pages, 17 km la Boucle des écuyers, 32 km la voie des Chevaliers.

Trail, course nature, autour de Chateau-Renard, forêt, rivière, prés, noisettes, côtes, descentes.

3 distances, 10,17 et 32 km, de 100 à 500m de dénivelé positif. Sur le thème des chevaliers: 10 km Raidillon des Pages, 17 km la Boucle des écuyers, 32 km la voie des Chevaliers. Départ dans le parc du Chateau de la Motte et arrivée aux fortifications. Ravitaillement et bière offerte à l’arrivée. Repas possible. 1 .

Place du Château Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 92 20 39

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English :

Trail, nature race, around Chateau-Renard, forest, river, meadows, hazelnuts, climbs, descents.

3 distances, 10,17 and 32 km, from 100 to 500m ascent. On the theme of knights: 10 km Raidillon des Pages, 17 km la Boucle des écuyers, 32 km la voie des Chevaliers.

L’événement Trail de Château-Renard Château-Renard a été mis à jour le 2026-04-09 par OT 3CBO