Trail de Creully Château Creully sur Seulles

Trail de Creully Château Creully sur Seulles dimanche 12 octobre 2025.

Trail de Creully

Château 30 place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Venez participer à la 6e édition du Trail de Creully, sur l’un des 6 parcours proposés 1,7 km, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 2×5 km en relais. Une marche de 10km pour octobre rose est également proposée. L’association recherche des bénévoles pour encadrer les participants, n’hésitez pas à postuler !

L’association recherche des bénévoles pour encadrer les participants, n’hésitez pas à postuler ! .

Château 30 place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie pigeon.eric@vikazim.fr

English : Trail de Creully

Come and take part in the 6th edition of the Trail de Creully, on one of 6 routes: 1.7 km, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 2×5 km relay. A 10km walk for pink October is also on offer. The association is looking for volunteers to supervise participants, so don’t hesitate to apply!

German : Trail de Creully

Nehmen Sie an der 6. Ausgabe des Trail de Creully teil, auf einer der 6 angebotenen Strecken: 1,7 km, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 2×5 km in Staffelform. Außerdem wird ein 10 km langer Marsch für den Rosa Oktober angeboten. Der Verein sucht Freiwillige, die die Teilnehmer betreuen. Zögern Sie nicht, sich zu bewerben!

Italiano :

Partecipate alla 6ª edizione del Trail de Creully, su uno dei 6 percorsi proposti: 1,7 km, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 2×5 km a staffetta. È prevista anche una camminata di 10 km per l’ottobre rosa. L’associazione è alla ricerca di volontari per la supervisione dei partecipanti, quindi non esitate a candidarvi!

Espanol :

Participe en la 6ª edición del Trail de Creully, en uno de los 6 recorridos propuestos: 1,7 km, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 2 relevos de 5 km. También habrá una marcha de 10 km para el mes de octubre, de color rosa. La asociación busca voluntarios para supervisar a los participantes, así que no dudes en inscribirte

