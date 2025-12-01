Trail de Glanum 2026 Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

Trail de Glanum 2026

Dimanche 22 février 2026 à partir de 7h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Salle Jean Macé Place de la République Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-22 07:30:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Participez au Trail Alpilles Glanum avec 3 parcours, le dimanche 22 février dès 7h30 !

L’Athlétic Club de Saint-Rémy-de-Provence est fier de dévoiler l’affiche officielle du Trail Alpilles Glanum 2026, qui aura lieu le dimanche 22 février au cœur des Alpilles.



Cette année, l’affiche met une nouvelle fois à l’honneur l’ambiance conviviale et l’esprit sportif de notre événement, avec une illustration colorée et vivante représentant les coureurs traversant le site antique de Glanum, symbole fort de nos parcours.



‍♂️ Les courses au programme

– 10 km 300 D+ (départ 8h30) Une boucle accessible, idéale pour découvrir les Alpilles. Version trail ou randonnée.

– 16 km 600 D+ (départ 8h00) Un parcours technique et dynamique à travers les paysages emblématiques de Saint-Rémy.



NOUVEAUTÉ 2026 35 km 1300 D+ (départ 7h30)

Le Trail Alpilles MELTONIC , un vrai défi pour les traileurs en quête de kilomètres et de dénivelé.



Comme chaque année, 1€ par dossard sera reversé à la Fondation Frédéric Gaillanne, qui forme des chiens guides pour les enfants malvoyants ou aveugles.

Courir, c’est aussi soutenir une belle cause.



Ouverture des inscriptions sur Sarl Kms.

Le 1er Décembre 2025 .

Salle Jean Macé Place de la République Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 49 47 64 acstremy@gmail.com

English :

Take part in the Alpilles Glanum Trail with three routes on Sunday 22 February from 7.30am!

