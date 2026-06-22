Trail de la Balocha 3ème édition solidaire mairie Angresse

Angresse

Trail de la Balocha 3ème édition solidaire

mairie 183 Avenue de la Mairie Angresse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’association Rémi Noste Estèle organise la 3e édition du Trail de la Balocha dans le cadre des fêtes de la commune.

Les bénéfices du Trail de la Balocha permettront de financer des actions concrètes en faveur des personnes touchées par le cancer.

Au programme de cette matinée sportive, conviviale et solidaire

• Un trail de 10 km dans la forêt d’Angresse

Départ à 10h, devant la mairie d’Angresse

• Une marche de 5 km, accessible aux petits et aux grands

Départ à 10h30

Des récompenses seront remises aux podiums, et des lots seront également attribués par tirage au sort ( numéros de dossard).

L’événement se prolongera dans une ambiance chaleureuse avec un repas (taloa) ainsi qu’une animation musicale, afin de permettre à chacun de partager un moment convivial, en famille ou entre amis, tout en soutenant la cause portée par l’association. .

mairie 183 Avenue de la Mairie Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 28 95 mariep.herm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail de la Balocha 3ème édition solidaire

L’événement Trail de la Balocha 3ème édition solidaire Angresse a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI LAS