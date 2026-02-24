Trail de la Boëme Mouthiers-sur-Boëme
Trail de la Boëme Mouthiers-sur-Boëme samedi 25 avril 2026.
Trail de la Boëme
Stade Mouthiers-sur-Boëme Charente
Tarif : – –
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Le Trail de la Boëme aura lieu au stade Pierre Desvages de Mouthiers-sur-Boëme. Cinq circuits trail et un circuit adapté ainsi qu’une randonnée et 2 courses enfants vous seront proposés.
Stade Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine lesrapidsdelaboeme@gmail.com
English :
The Trail de la Boëme will take place at the Pierre Desvages stadium in Mouthiers-sur-Boëme. Five trail circuits and one adapted circuit will be on offer, as well as a hike and 2 children’s races.
L’événement Trail de la Boëme Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême