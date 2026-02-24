Trail de la Boëme Mouthiers-sur-Boëme

Trail de la Boëme

Stade Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le Trail de la Boëme aura lieu au stade Pierre Desvages de Mouthiers-sur-Boëme. Cinq circuits trail et un circuit adapté ainsi qu’une randonnée et 2 courses enfants vous seront proposés.

.

Stade Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine lesrapidsdelaboeme@gmail.com

English :

The Trail de la Boëme will take place at the Pierre Desvages stadium in Mouthiers-sur-Boëme. Five trail circuits and one adapted circuit will be on offer, as well as a hike and 2 children’s races.

