Trail de la Braunhie Mairie de Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse

Trail de la Braunhie

Mairie de Caniac-du-Causse Le Bourg Caniac-du-Causse Lot

Tarif : 5 – 5 – 13 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Au cœur de la forêt de la Braunhie, un espace naturel sensible emblématique du Département du Lot, dans le Parc Géoparc des Causses du quercy, l'association Chez Namphaise vous propose une course à pied.

Au cœur de la forêt de la Braunhie, un espace naturel sensible emblématique du Département du Lot, dans le Parc Géoparc des Causses du quercy, l'association Chez Namphaise vous propose une course à pied.

.

Mairie de Caniac-du-Causse Le Bourg Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 26 25 29 27 traildelabraunhie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the heart of the Braunhie forest, an emblematic sensitive natural area of the Lot Department, in the Parc Géoparc des Causses du quercy, the Chez Namphaise association offers you a run.

L’événement Trail de la Braunhie Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Labastide-Murat