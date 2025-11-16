Trail de La Brionne La Brionne
Trail de La Brionne La Brionne dimanche 16 novembre 2025.
Trail de La Brionne
Circuit motocross La Brionne Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Première édition du trail de La Brionne organisé par la team trail des Monts de Guéret.
2 course 18 kms avec 550 D+ et 11 kms avec 250 D + .
Circuit motocross La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine traildelabrionne@gmail.com
English : Trail de La Brionne
German : Trail de La Brionne
Italiano :
Espanol : Trail de La Brionne
L’événement Trail de La Brionne La Brionne a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Grand Guéret