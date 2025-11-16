Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trail de La Brionne La Brionne dimanche 16 novembre 2025.

Circuit motocross La Brionne Creuse

Début : 2025-11-16
Première édition du trail de La Brionne organisé par la team trail des Monts de Guéret.
2 course 18 kms avec 550 D+ et 11 kms avec 250 D +   .

Circuit motocross La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   traildelabrionne@gmail.com

