Trail de la Cernay Blanche Site nordique de la Cernay Blanche La Chaux

Trail de la Cernay Blanche

Site nordique de la Cernay Blanche 1 Route du Ski La Chaux Doubs

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

2026-01-31

A partir de 17h.

Organisé par la Cernay Blanche.

Deux courses de 5 et 10 km sur les pistes de ski de fond tracées et balisées, uniquement pour les + de 16 ans. Buvette et petite restauration sur place.

10€ le parcours de 5 km, 15€ le parcours de 10 km.

Inscriptions sur https://cernay.lachaux25.com/index.htm .

