Trail de la Cernay Blanche Site nordique de la Cernay Blanche La Chaux samedi 31 janvier 2026.
Site nordique de la Cernay Blanche 1 Route du Ski La Chaux Doubs
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31 22:30:00
2026-01-31
A partir de 17h.
Organisé par la Cernay Blanche.
Deux courses de 5 et 10 km sur les pistes de ski de fond tracées et balisées, uniquement pour les + de 16 ans. Buvette et petite restauration sur place.
10€ le parcours de 5 km, 15€ le parcours de 10 km.
Inscriptions sur https://cernay.lachaux25.com/index.htm .
Site nordique de la Cernay Blanche 1 Route du Ski La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 75 57 53
