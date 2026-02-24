Trail de la Chapelle Mairie de la Chapelle Saint André La Chapelle-Saint-André

Trail de la Chapelle

Mairie de la Chapelle Saint André 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

2026-04-04

Les inscriptions sont ouvertes pour le Trail de la Chapelle !

Prêt(e) à vivre un trail nature au cœur de la Nièvre ?

Le Trail de la Chapelle propose un parcours authentique, entre chemins boisés, vallons et paysages préservés, parfait pour celles et ceux qui aiment le trail à l’état pur. Une belle occasion de se dépasser dans une ambiance conviviale, au plus près de la nature et des sentiers nivernais. Cette année, un petit changement, pas de formule relais, mais un format 8km pour tous ceux qui veulent profiter de la fête sans tirer la langue sur 16km.

8 km et 16 km Animation biathlon enfants

Infos & inscriptions www.protiming.fr .

