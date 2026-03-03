Trail de La Chapelle-Neuve Mairie La Chapelle-Neuve
Trail de La Chapelle-Neuve samedi 11 avril 2026.
Trail de La Chapelle-Neuve
Mairie 16 rue principale La Chapelle-Neuve Morbihan
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
12km, 137 mètres de dénivelé positif, sport, convivialité et engagement local sont au cœur de cette première édition.
Idéal pour les amateurs de trail comme pour les coureurs souhaitant relever un nouveau défi dans un cadre naturel et dynamique.
Départ à 10h de la mairie. Inscription en ligne sur klikego.com .
Mairie 16 rue principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne
