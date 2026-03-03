Trail de La Chapelle-Neuve Mairie La Chapelle-Neuve

Trail de La Chapelle-Neuve

Mairie 16 rue principale La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

12km, 137 mètres de dénivelé positif, sport, convivialité et engagement local sont au cœur de cette première édition.

Idéal pour les amateurs de trail comme pour les coureurs souhaitant relever un nouveau défi dans un cadre naturel et dynamique.

Départ à 10h de la mairie. Inscription en ligne sur klikego.com .

Mairie 16 rue principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne

