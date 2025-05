Trail de la chaume – Givry, 11 mai 2025 07:00, Givry.

Saône-et-Loire

Trail de la chaume Gymnase de Givry Givry Saône-et-Loire

Tarif : 2

Tarif enfant Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11

La prochaine édition est en route !

Retraits des dossards au gymnase de Givry à partir de 8h15. Fin des inscriptions enfants vers 9h05 Programme de la journée Mêmes parcours que l’an passé alors venez les découvrir ou les refaire et tenter d’améliorer votre performance.

Horaires de départ

Courses adultes (10 ou 15 euros) Catégories cadets (10,7) juniors, espoirs, séniors et vétérans (10,7 et 18,3). Départ 09h30: 18,3 km, D+ 625m, 18€ Départ 09h35: 10,7 km, D+ 300m, 12€

Courses enfants

Départ 9h40 2 km, D+ 52m; Benjamins (2012-2013) + 2,7 km D+ 96m Minimes (2010-2011) Départ juste après les benjamins 1,4 km, D+ 23m; Ecole d’athlétisme (2016-2018) et poussins (2014-2015) Courses poussins et Ecole Athlétisme non chronométrées. 2 EUR.

Gymnase de Givry

Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 26 11 82

English : Trail de la chaume

German : Trail de la chaume

Italiano :

Espanol :

L’événement Trail de la chaume Givry a été mis à jour le 2025-05-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I