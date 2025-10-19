Trail de la Cité de Pierres à Montpellier-Le-Vieux Millau
Trail de la Cité de Pierres à Montpellier-Le-Vieux Millau samedi 7 mars 2026.
Trail de la Cité de Pierres à Montpellier-Le-Vieux
Le Maubert Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
7 et 8 mars 2026
Trail 31 km classic
Trail 16 km
Trail 10 km
Trail 8,5 km jeunes
NOUVEAUTE 53 km Légende des Causses
Courses de trail enfants. .
Le Maubert Millau 12100 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Trail de la Cité de Pierres à Montpellier-Le-Vieux Millau a été mis à jour le 2026-01-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)