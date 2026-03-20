Trail de la cité scolaire Square du Souvenir Français Die
Trail de la cité scolaire Square du Souvenir Français Die samedi 25 avril 2026.
Trail de la cité scolaire
Square du Souvenir Français Cité Scolaire du Diois Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Course de 10,3 Km et 460 m D+ au départ de la Cité scolaire à Die ainsi qu’une course de 3,8 Km et 100 m D+.
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Square du Souvenir Français Cité Scolaire du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes citescolairedie@gmail.com
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English :
A 10.3 km, 460 m D+ race starting from the Cité Scolaire in Die, as well as a 3.8 km, 100 m D+ race.
L’événement Trail de la cité scolaire Die a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Diois