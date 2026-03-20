Trail de la cité scolaire Square du Souvenir Français Die

Trail de la cité scolaire Square du Souvenir Français Die samedi 25 avril 2026.

Trail de la cité scolaire

Square du Souvenir Français Cité Scolaire du Diois Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Course de 10,3 Km et 460 m D+ au départ de la Cité scolaire à Die ainsi qu’une course de 3,8 Km et 100 m D+.
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Square du Souvenir Français Cité Scolaire du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   citescolairedie@gmail.com

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English :

A 10.3 km, 460 m D+ race starting from the Cité Scolaire in Die, as well as a 3.8 km, 100 m D+ race.

L’événement Trail de la cité scolaire Die a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Diois

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