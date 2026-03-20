Trail de la cité scolaire Square du Souvenir Français Die

Trail de la cité scolaire

Square du Souvenir Français Cité Scolaire du Diois Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Course de 10,3 Km et 460 m D+ au départ de la Cité scolaire à Die ainsi qu’une course de 3,8 Km et 100 m D+.

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Square du Souvenir Français Cité Scolaire du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes citescolairedie@gmail.com

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English :

A 10.3 km, 460 m D+ race starting from the Cité Scolaire in Die, as well as a 3.8 km, 100 m D+ race.

L’événement Trail de la cité scolaire Die a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Diois