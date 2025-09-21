TRAIL DE LA COLLÉGIALE Montréal

TRAIL DE LA COLLÉGIALE Montréal dimanche 21 septembre 2025.

TRAIL DE LA COLLÉGIALE

Place Saint-Vincent Montréal Aude

Début : 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Préparez vos baskets et votre bonne humeur ! Le Trail de la Collégiale revient pour une nouvelle édition autour du magnifique village de Montréal d’Aude ! Un événement sportif ouvert à tous coureurs passionnés, amateurs de nature et familles.

Pour cette 17ème édition, l’association montréalaise Les Lacets défaits vous propose

Le Trail de 11km / 220 D+

Le Trail de 17km / 390 D+

La randonnée de 10km / 200 D+

La rando-VTT de 36km / 900D+ (avec une option +10 km)

La rando-VTT de 46km / 1100D+

Place Saint-Vincent Montréal 11290 Aude Occitanie +33 6 26 02 74 11

English :

Get your sneakers and your good mood ready! The Trail de la Collégiale is back for another edition around the magnificent village of Montréal d?Aude! A sporting event open to all: passionate runners, nature lovers and families.

For this 17th edition, the Montréal-based association Les Lacets défaits is offering

The 11km / 220 D+ Trail

The 17km Trail / 390 D+ (max.)

The 10km / 200 D+ hike

The 36km / 900D+ rando-VTT (with a +10km option)

The 46km / 1100D+ mountain-biking tour

German :

Halten Sie Ihre Laufschuhe und Ihre gute Laune bereit! Der Trail de la Collégiale kehrt für eine neue Ausgabe rund um das wunderschöne Dorf Montréal d?Aude zurück! Ein Sportereignis, das allen offen steht: begeisterten Läufern, Naturliebhabern und Familien.

Für diese 17. Ausgabe bietet Ihnen der Verein Les Lacets défaits aus Montreal

Den Trail von 11km / 220 D+

Der Trail von 17km / 390 D+

Die Wanderung von 10km / 200 D+

Die Mountainbike-Tour von 36km / 900D+ (mit einer Option +10km)

Die Mountainbike-Tour von 46km / 1100D+

Italiano :

Preparate le scarpe da ginnastica e il buon umore! Il Trail de la Collégiale torna per una nuova edizione intorno al magnifico villaggio di Montréal d’Aude! È un evento sportivo aperto a tutti: corridori appassionati, amanti della natura e famiglie.

Per questa 17a edizione, l’associazione Les Lacets défaits di Montréal vi propone:

Il percorso di 11 km / 220 D+

Il percorso di 17 km / 390 D+ (max)

L’escursione di 10 km (200+ D)

Il rando-VTT di 36 km / 900 D+ (con opzione +10 km)

La rando-VTT di 46 km (1100D+)

Espanol :

¡Prepara tus zapatillas y tu buen humor! El Trail de la Collégiale vuelve una edición más alrededor del magnífico pueblo de Montreal de Aude Es un evento deportivo abierto a todos: corredores entusiastas, amantes de la naturaleza y familias.

Para esta 17ª edición, la asociación montrealesa Les Lacets défaits le propone

El Trail de 11 km / 220 D

El Trail de 17km / 390 D+ (máx)

La caminata de 10km (200+ D)

El rando-VTT de 36km / 900D+ (con opción de +10km)

El rando-VTT de 46km (1100D+)

