Trail de la Colline Saxon-Sion

Trail de la Colline Saxon-Sion dimanche 28 septembre 2025.

Trail de la Colline

Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

A travers sentiers, prairies et chemins escarpés en forêt, venez découvrir la Colline de Sion et profiter des panoramas imprenables sur le plateau lorrain et la ligne bleue des Vosges. De Sion à Barrès en passant par les jolis villages de Saxon et Vaudémont, partez à la découverte de ce site historique et géologique unique dans la région.

Par leur exigence, leur diversité et la beauté des lieux, ces balades combleront aussi bien les traileurs expérimentés que les néophytes de la discipline.

De quoi en prendre plein les yeux et plein les pattes

4 PARCOURS

– Parcours Sensa’Sion 9km (Dénivelé + 270m)

– Parcours Tradi’Sion 15km (Dénivelé + 450m)

– Parcours L’Expédi’Sion 25 km (Dénivelé + 900m)

– Courses enfants 500m, 1km, 2.6km

Pour s’inscrire https://www.wanatime.fr/trail-de-la-collineTout public

Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@traildelacolline.fr

English :

Through paths, meadows and steep forest tracks, come and discover the Colline de Sion and enjoy breathtaking panoramic views over the Lorraine plateau and the blue line of the Vosges. From Sion to Barrès, passing through the pretty villages of Saxon and Vaudémont, discover this historic and geological site that is unique in the region.

With their demanding nature, diversity and scenic beauty, these trails will appeal to experienced runners and novices alike.

A feast for the eyes and the feet!

4 ROUTES

– Sensa’Sion route: 9km (ascent + 270m)

– Tradi’Sion trail: 15km (ascent + 450m)

– L’Expédi’Sion course: 25km (ascent + 900m)

– Children’s races: 500m, 1km, 2.6km

To register: https://www.wanatime.fr/trail-de-la-colline

German :

Entdecken Sie auf Pfaden, Wiesen und steilen Waldwegen den Colline de Sion und genießen Sie die atemberaubenden Panoramen auf das lothringische Plateau und die blaue Linie der Vogesen. Von Sion bis Barrès über die hübschen Dörfer Saxon und Vaudémont gehen Sie auf Entdeckungsreise durch diese historische und geologische Stätte, die in der Region einzigartig ist.

Aufgrund ihres Anspruchs, ihrer Vielfalt und der Schönheit der Orte werden diese Wanderungen sowohl erfahrene Trailrunner als auch Neulinge in dieser Disziplin begeistern.

Ein Erlebnis für Augen und Füße

4 PARCOURS

– Strecke Sensa’Sion 9km (Höhenunterschied + 270m)

– Parcours Tradi’Sion 15km (Höhenunterschied + 450m)

– Strecke L’Expédi’Sion 25 km (Höhenunterschied + 900m)

– Kinderläufe: 500m, 1km, 2.6km

Um sich anzumelden: https://www.wanatime.fr/trail-de-la-colline

Italiano :

Lungo sentieri, prati e ripide piste forestali, venite a scoprire la Colline de Sion e ammirate i panorami mozzafiato sull’altopiano della Lorena e sulla linea blu dei Vosgi. Da Sion a Barrès, passando per i graziosi villaggi di Saxon e Vaudémont, scoprite questo sito storico e geologico unico nella regione.

La natura impegnativa, la diversità e la bellezza di queste passeggiate affascineranno sia i corridori esperti che i principianti.

Qualcosa con cui rifarsi gli occhi e le zampe!

4 PERCORSI

– Percorso Sensa’Sion: 9 km (salita + 270 m)

– Percorso Tradi’Sion: 15 km (salita + 450 m)

– Percorso L’Expédi’Sion: 25km (salita + 900m)

– Gare per bambini: 500m, 1km, 2,6km

Per iscriversi: https://www.wanatime.fr/trail-de-la-colline

Espanol :

Por senderos, prados y pistas forestales escarpadas, venga a descubrir la Colline de Sion y disfrute de las impresionantes vistas sobre la meseta de Lorena y la línea azul de los Vosgos. De Sion a Barrès, pasando por los bonitos pueblos de Saxon y Vaudémont, descubra este lugar histórico y geológico único en la región.

El carácter exigente, la diversidad y la belleza de estos recorridos seducirán tanto a corredores experimentados como a principiantes.

Un placer para la vista y el tacto

4 RUTAS

– Ruta Sensa’Sion: 9km (ascenso + 270m)

– Recorrido Tradi’Sion: 15km (ascenso + 450m)

– Recorrido L’Expédi’Sion: 25km (ascenso + 900m)

– Carreras infantiles: 500m, 1km, 2,6km

Para inscribirse: https://www.wanatime.fr/trail-de-la-colline

