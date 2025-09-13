Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo
Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo samedi 13 septembre 2025.
Trail de la Côte d’Emeraude
Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-13
Une course phare pour les passionnés de trail et de course à pieds en Bretagne !
Nouveau format en 2025 avec 2 courses et un défi
– 13 septembre, 12h Trail pédestre de 32k entre St Coulomb à St Malo
-14 septembre 8h Trail de 54k entre St Benoit des Ondes à St Malo
Il n’y aura pas de relai duo en 2025.
90% du parcours s’effectue sur le GR34.
28€ le samedi; 40€ le dimanche et 60€ les deux courses.
100 participants par course.
Inscription sur NextRun.fr .
Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
English : Trail de la Côte d’Emeraude
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel