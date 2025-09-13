Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo

Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo samedi 13 septembre 2025.

Trail de la Côte d’Emeraude

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Une course phare pour les passionnés de trail et de course à pieds en Bretagne !

Nouveau format en 2025 avec 2 courses et un défi

– 13 septembre, 12h Trail pédestre de 32k entre St Coulomb à St Malo

-14 septembre 8h Trail de 54k entre St Benoit des Ondes à St Malo

Il n’y aura pas de relai duo en 2025.

90% du parcours s’effectue sur le GR34.

28€ le samedi; 40€ le dimanche et 60€ les deux courses.

100 participants par course.

Inscription sur NextRun.fr .

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

