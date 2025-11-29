Trail de la Croix Labbé Salle des sports Hussigny-Godbrange
Trail de la Croix Labbé Salle des sports Hussigny-Godbrange samedi 29 novembre 2025.
Trail de la Croix Labbé
Salle des sports Rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Trail nocturne de la Croix Labbé.
Plusieurs parcours.Tout public
54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
Croix Labbé night trail.
Several routes.
German :
Nachttrail von Croix Labbé.
Mehrere Strecken.
Italiano :
Sentiero notturno della Croix Labbé.
Diversi percorsi.
Espanol :
Ruta nocturna Croix Labbé.
Varias rutas.
