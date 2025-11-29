Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Trail de la Croix Labbé Salle des sports Hussigny-Godbrange

TRAIL DE LA CROIX LABBÉ

Trail de la Croix Labbé Salle des sports Hussigny-Godbrange samedi 29 novembre 2025.

Trail de la Croix Labbé

Salle des sports Rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Trail nocturne de la Croix Labbé.
Plusieurs parcours.Tout public
Salle des sports Rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

English :

Croix Labbé night trail.
Several routes.

German :

Nachttrail von Croix Labbé.
Mehrere Strecken.

Italiano :

Sentiero notturno della Croix Labbé.
Diversi percorsi.

Espanol :

Ruta nocturna Croix Labbé.
Varias rutas.

