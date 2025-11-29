Trail de la Croix Labbé Salle des sports Hussigny-Godbrange

Trail de la Croix Labbé

Salle des sports Rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Trail nocturne de la Croix Labbé.

Plusieurs parcours.Tout public

.

Salle des sports Rue Maréchal Foch Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Croix Labbé night trail.

Several routes.

German :

Nachttrail von Croix Labbé.

Mehrere Strecken.

Italiano :

Sentiero notturno della Croix Labbé.

Diversi percorsi.

Espanol :

Ruta nocturna Croix Labbé.

Varias rutas.

L’événement Trail de la Croix Labbé Hussigny-Godbrange a été mis à jour le 2025-06-19 par OT DU GRAND LONGWY