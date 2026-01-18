Trail de la Double

Siorac-de-Ribérac Dordogne

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Trail de la Double !

Partez pour un trail de 10 ou 20km en pleine forêt de la Double.

Ou bien choisissez la randonnée de 10 km pour un rythme plus calme.

A l’arrivée les crêpes vous attendent !

Siorac-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 13 54 77

English : Trail de la Double

Trail de la Double!

Set off on a 10km or 20km trail in the heart of the Double forest.

Or choose the 10km hike for a more leisurely pace.

Pancakes await you at the finish line!

L’événement Trail de la Double Siorac-de-Ribérac a été mis à jour le 2026-01-15 par Val de Dronne