Tracy-le-Mont

Trail de la ligne Rouge 5ème édition

Tracy-le-Mont Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

AU DÉPART DE THIESCOURT, À 00H00.

Le trail de la ligne rouge est organisé en parallèle de l’ultratrail de la ligne rouge. Il s’agit donc d’une course en plaine nature sans obstacles où vous aurez le choix entre trois parcours. Un de 40km, un de 20km et un de 10km. Ou bien pour les plus ardus, vous pouvez également partir sur le parcours de 100km en solo ou en équipe de relais !

Vous partez sur la trace des poilus sur un terrain marqué par la guerre. Vous suivez un GRP en création qui d’ici deux ans permettra pour la première fois de suivre la ligne rouge à pied. Ce parcours est étroitement lié à l’Ultratrail de la 14-18 car ce circuit de grande randonnée a été créé pour cet événement en étroit lien avec les communes traversées. On parle donc toujours des terrains gras qui rappellent les tranchées.

AU DÉPART DE THIESCOURT, À 00H00.

Le trail de la ligne rouge est organisé en parallèle de l’ultratrail de la ligne rouge. Il s’agit donc d’une course en plaine nature sans obstacles où vous aurez le choix entre trois parcours. Un de 40km, un de 20km et un de 10km. Ou bien pour les plus ardus, vous pouvez également partir sur le parcours de 100km en solo ou en équipe de relais !

Vous partez sur la trace des poilus sur un terrain marqué par la guerre. Vous suivez un GRP en création qui d’ici deux ans permettra pour la première fois de suivre la ligne rouge à pied. Ce parcours est étroitement lié à l’Ultratrail de la 14-18 car ce circuit de grande randonnée a été créé pour cet événement en étroit lien avec les communes traversées. On parle donc toujours des terrains gras qui rappellent les tranchées. .

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France inscription@la-1418.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DEPARTING FROM THIESCOURT, AT 00:00.

The red line trail is organized in parallel with the red line ultratrail. It’s a flat race with no obstacles, and you’ll have a choice of three courses. One of 40km, one of 20km and one of 10km. Or, for the more adventurous, you can take on the 100km course solo or in a relay team!

You’ll be following in the footsteps of the poilus on a terrain marked by war. You’ll be following a GRP that is currently being created, and which in two years’ time will make it possible for the first time to follow the red line on foot. This route is closely linked to the Ultratrail de la 14-18, as the long-distance circuit was created for this event in close collaboration with the communes it crosses. So we’re always talking about the greasy terrain reminiscent of the trenches.

L’événement Trail de la ligne Rouge 5ème édition Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2024-02-05 par Compiègne Pierrefonds Tourisme